ДніпроОДА планує отримати від Європейського інвестиційного банку 1,2 мільярди гривень на реконструкцію соціальних об'єктів, - Валентин Резніченко

Школи, лікарні, водоводи. 50 комунальних об’єктів регіону Дніпропетровська ОДА планує реконструювати та модернізувати коштом Європейського інвестиційного банку. Проекти вже підготували та передали на розгляд «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», запропонованої ЄІБ. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

«Дніпропетровська ОДА по-максимуму використовує всі шляхи для розвитку. Кожен європейський проект сприймаємо як можливість покращити життя людей. На фінансування до Європейського інвестиційного банку Дніпропетровщина подала 50 проектів – модернізація та реконструкція шкіл, лікарень, водоводів. Вартість робіт по цим проектам - 1,2 мільярда гривень», - наголосив очільник регіону Валентин Резніченко.



Проекти для участі в програмі Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» добирали зі всього регіону. Долучитися могли і міста, і райони. Для того, щоб вся проектна документація була підготовлена на високому рівні, Дніпропетровська ОДА запросила до роботи фахівців проектно-інженерної компанії, лідерів ринку консалтингу у сфері ЖКГ. Вони аналізували кожен проект та допомагали оформити необхідну документацію.



Загалом Дніпропетровська область подала на фінансування 50 об'єктів. Серед них проекти з реконструкції лікарні№4 у Дніпрі, хірургічного корпусу Обласної лікарні ім. І.І. Мечникова, поліклініки Спеціалізованого медичного центру матері та дитини ім.проф.М.Ф.Руднєва, водоканалу у Кам’янському та ще кілька десятків шкіл й дитячих садочків та інших соціально важливих об’єктів у містах та районах Дніпропетровщини. Вартість їх реконструкції та модернізації – 1,2 млрд. грн.



«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» запропонована Україні Європейським інвестиційним банком. Її мета - подолання наслідків військового конфлікту на сході України. Проект поширюється на п’ять регіонів – території Донецької і Луганської областей, які знаходяться під контролем України, а також Харківську, Дніпропетровську і Запорізьку області.