На Дніпропетровщині з'явиться ще одна сонячна електростанція за 11 мільйонів євро

На Дніпропетровщині незабаром з’явиться нова сонячна електростанція. Інвестиційний проект вартістю близько 11 мільйонів євро реалізують у Нікополі. Збиратиме енергію світила і переводитиме її в електрику майже 31 тисяча панелей. Об’єкт планують ввести в експлуатацію наступного року. Це буде друга сонячна електростанція в регіоні, зведена за кошти інвесторів. Про це повідомив очільник області Валентин Резніченко.

У Нікополі стартувало будівництво нової сонячної електростанції. Усього тут працюватиме майже 31 тисяча панелей потужністю 10 МВт на добу.



«Дніпропетровщина – безпечний та перспективний регіон для ведення бізнесу. Вітчизняні та іноземні бізнесмени не бояться вкладати кошти в область – економіка розвивається. Один з проектів, реалізованих коштом інвесторів, сонячна електростанція в Підгородному. Тепер стартує аналогічне будівництво в Нікополі. Такі об’єкти вже позитивно зарекомендували себе в Європі. Сонячна енергія не тільки не вичерпується, але і є екологічно чистою», – підкреслив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.



Інвестпроект реалізує компанія «Мейн Груп Україна» із залученням французьких інвестицій. Загальна вартість – близько 11 мільйонів євро.



«Інвестиції, що надійдуть до Нікополя, – це додаткові робочі місця, наповнення місцевого бюджету, благоустрій територій і гарантія стабільного постачання електроенергії мешканцям міста», – наголосив очільник регіону Валентин Резніченко.



Земельна ділянка для сонячної електростанції площею 15 гектарів відведена на території Нікопольського заводу феросплавів.



«Ми завершили проектно-підготовчі роботи. Будівництво заплановано на листопад. Спочатку будемо монтувати стійки, потім – сонячні панелі. Це дозволить економити понад мільйон тонн вугілля на рік та уникнути шкідливих викидів. На реалізацію проекту – від трьох до шести місяців. Усе залежатиме від погоди», – зазначив генеральний директор підрядної фірми «Екотехнік Нікополь» Юрій Засядьвовк.



За перше півріччя в економіку Дніпропетровщини залучено 24 мільйони доларів. Загальний обсяг інвестицій в область – 7,1 мільярда доларів. Понад 85 відсотків загального обсягу закордонних вкладень – з європейських країн. За цим показником Дніпропетровщина утримує перше місце в Україні.