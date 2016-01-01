З 2017 року на Дніпропетровщині розпочнуть впроваджувати страхову медицину

З 2017 року на Дніпропетровщині та в усій Україні планують розпочати впровадження страхової медицини. Нововведення стосуватимуться первинної ланки меддопомоги – сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів. Кошти за страхування братимуть із загальних податків українців, тож додатково купувати поліс не доведеться. Пацієнти обиратимуть «свого» лікаря та укладатимуть з ним договір. Замість фіксованої зарплатні лікар буде отримувати кошти за кожного мешканця окремо. Він зможе обслуговувати до 2 тисяч людей. Як працюватиме система страхової медицини, в Дніпропетровській ОДА розповів заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.



Додатковий податок на медицину не вводитимуть, люди не купуватимуть поліс. Страхові внески братимуть із загальних податків українців, які потрапляють до державного бюджету. Із держбюджету через спеціально створену агенцію - Національну службу здоров’я – гроші скеровуватимуть до медзакладів.



Кожен українець без прив’язки до місця проживання обере собі лікаря – сімейного лікаря, педіатра чи терапевта. Пацієнт та лікар укладуть договір. Для пацієнта – це гарантія безкоштовної консультації. Для медика – підстава оплати його праці. Вона буде не фіксованою, платитимуть за кожного пацієнта окремо. За дітей та літніх людей - більше, за людей середнього віку - менше. В середньому – 210 гривень на рік. Для лікарів встановлять обмеження - 2 тисячі мешканців.



«Куди пацієнт пішов – туди за ним з Національної служби здоров’я пішли кошти. Ми відходимо від системи, коли гроші розподіляються адміністративно: сидить чиновник і вирішує, скільки якій лікарні виділити. За новою системою буде так: пацієнт прийшов до лікаря – автоматично гроші перерахувалися медзакладу», - пояснив Павло Ковтонюк.



Страхову модель фінансування первинної ланки меддопомоги почнуть впроваджувати вже з 2017-го року. Потім таку систему страхової медицини хочуть розповсюдити на всю галузь.