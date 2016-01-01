Більше 200 мільйонів гривень заощадила Дніпропетровщина цьогоріч у Prozorro, - Валентин Резніченко

З початку року на Дніпропетровщині через Prozorro завершено більше 22 тисяч закупівель на 2 мільярди гривень. Торги в режимі онлайн дозволили заощадити більше 200 мільйонів гривень. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

На Дніпропетровщині в режимі онлайн закуповують медикаменти, медичне обладнання, будівельні матеріали, продукти харчування, канцтовари, бензин – все, що потрібне для роботи шкіл, лікарень, державних установ. Щомісяця виділяють на закупівлі від 10 мільйонів до 2,5 мільярдів гривень. Завдяки роботі в Prozorro частину цих коштів вдається заощадити. Цьогоріч завдяки онлайн закупівлям комунальні та державні підприємства регіону заощадили більше 200 мільйонів гривень.

«Більше року тому Дніпропетровська ОДА однією з перших перейшла на електронні закупівлі в системі Prozorro. На власному прикладі довели дієвість системи. За ОДА на онлайн закупівлі почали переходити міста та райони. Лише цьогоріч Дніпропетровщина провела більше 22 тисяч торгів та заощадила понад 200 мільйонів гривень бюджетних коштів. За цими показниками наш регіон серед лідерів в Україні», - наголосив очільник регіону Валентин Резніченко.