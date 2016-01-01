На Дніпропетровщині вже майже 2,6 тисячі ОСББ

Не чекати, доки хтось наведе лад в будинку, а самим створювати затишок у власному домі. Так цьогоріч вирішили мешканці понад 1,3 тисячі багатоповерхівок Дніпропетровщини та створили ОСББ. Загалом в регіоні вже майже 2,6 тисячі об’єднань багатоквартирних будинків – найбільше в Україні, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

«Все більше людей на Дніпропетровщині не бояться брати на себе відповідальність за власне житло та створюють об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Найактивніше від послуг ЖЕКу на користь ОСББ відмовляються у Дніпрі, Жовтих Водах, Кривому Розі, Марганці, Нікополі та Павлограді. Тільки цьогоріч на Дніпропетровщині створили понад 1,3 тисячі ОСББ, загалом їх вже майже 2,6 тисячі. Це найбільше в Україні», - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Держава підтримує ініціативу мешканців, які об’єднуються та прагнуть самостійно зробити свій дім доглянутим. Для ОСББ діє програма пільгового кредитування - позичальникам компенсують 40% кредиту на підвищення енергоефективності будинку. Це стосується утеплення стін, модернізації системи опалення, встановлення нових вікон. Програмою скористалися 57 ОСББ області, які взяли кредити на 4,06 млн. грн.

Серед інших переваг ОСББ - можливість самостійно встановлювати розмір квартплати, формувати бюджет та вирішувати, на що його витратити. Мешканці таких будинків самі планують й ремонти, обирають компанії, які прибирають подвір’я, вивозять сміття, готують будинок до зими, опікуються проводкою та трубами.