Інвестиції в Дніпропетровській області – іноземні партнери продовжують розширювати свій бізнес!

Іноземні підприємства на території Дніпропетровщини – які переваги отримує область? Поповнення бюджету, розвиток інфраструктури, наявність робочих місць, престиж та обізнаність у новітніх технологіях. Одне із таких підприємств, розташованих в нашій області, — швейцарська компанія » Glas Trösch». Світовий виробник скла , підприємство з віковою історією, засноване у 1905 році. На ринок України швейцарці зайшли у 2006 році.

«Зацікавленість інвесторів має надзвичайно актуальне значення для нашої області, особливо останні декілька років. Я дуже вдячний нашим партнерам за їх сміливість, за те, що продовжують працювати в Україні у напруженій економічній та політичній ситуації. Сьогодні завданням для влади є сприяння бізнесу, створення комфортних умов на законодавчому рівні», — відмітив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

За словами власника, Еріха Трьоша, в нашій державі його приваблює, у першу чергу, великий попит на продукцію підприємства.

«В Україні недостатньо якісного скла, ще в багатьох будинках немає звичайних склопакетів. До того ж, наша продукція має значно вищий рівень якості, ніж звикли українці. Вартість нашого склопакета лише на 3% більша за середню по Україні, але строки експлуатації в рази довші. Краще один раз купити щось якісне», — зазначив Еріх Трьош.

Загалом, до початку воєнних дій компанія мала 10 підприємств на території України. Одне з них, у Сімферополі, компанія втратила, адже через дії агресора його не вдалося евакуювати. Незважаючи на напружені умови воєнного часу, підприємство розвивається. У місті Кам’янське Дніпропетровської області, де розташоване одне з підприємств, 4-го квітня швейцарська компанія » Glas Trösch» влаштувала «Зустріч Партнерів». Так зване «роуд-шоу» мало на меті презентувати третю лінію з виробництва склопакетів з автоматичним газонаповненням, знайомство з виробництвом компанії, демонстрацію процесу закалювання, функцій безпечного скла.

На зустрічі був також присутній заступник голови Дніпропетровської обласної ради Володимир Тюрін. Він подякував Еріху Трьошу за активну участь в інвестуванні Дніпропетровської області та зазначив,, що саме залучення інвестицій є індикатором розвитку регіональної економіки.

„Візит Еріха Трьоша є гарним прикладом для потенційних інвесторів та свідчить про позитивний інвестиційний клімат на Дніпропетровщині”, — відмітив Володимир Тюрін.