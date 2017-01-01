Допомога малому та середньому бізнесу

В Дніпропетровській обласній раді визначилися із напрямками допомоги малому та середньому бізнесу.

Підписаний меморандум про співпрацю між «Ощадбанком», Дніпропетровською торгово-промисловою палатою та обласною радою дозволить об’єднати зусилля і надати конкретну допомогу підприємцям. З цією метою при обласній раді створюється «Центр розвитку малого та середнього бізнесу». Тут вже розробили план допомоги в отриманні кредитів. Наприклад, ДП «Ощадбанк» постійно стикається з проблемою відсутності належного бізнес — плану від претендента на кредит. Саме тому обласна рада буде частково компенсувати навчання представників малого та середнього бізнесу в частині написання бізнес-проектів для подачі заявок на отримання кредитів для діяльності.

«На тлі процесів навколо економіки держави і для того, аби малий та середній бізнес, який є бюджетоутворюючим сегментом процвітав, йому треба всебічно допомагати. Для цього необхідно об’єднувати зусилля максимальної кількості сторін: обласної влади, банківських структур, торгово-промислової палати. Ми маємо допомогти бізнесу стати успішним і конкурентним на європейських ринках. Сприяючи розвитку бізнесу, ми створюємо додаткові робочі місця, збільшуємо надходження до місцевих бюджетів»,- зазначив заступник голови обласної ради Мгер Куюмчян.

На думку Віталія Жмуренка, президента Дніпропетровської торгово-промислової палати, бізнесу як ніколи зараз потрібна допомога органів влади. Геннадій Малашенко, керівник ДП «Ощадбанк» у Дніпропетровській області також висловив сподівання, що після підписання Меморандуму між облрадою та банком доля малого та середнього бізнесу в регіону зросте.

Перспективи роботи Центру допомоги бізнесу окреслив Олександр Галаган, голова постійної комісії облради з питань підприємництва: «Ми будемо конкурувати за кожного інвестора, допомагати у залученні кредитів, компенсувати відсотки по кредиту та робити все від нас залежне, аби мале та середнє підприємництво в області розвивалось».

Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов підкреслив, що зараз розробляється велика програма допомоги бізнесу, завдяки якій з обласного бюджету можуть бути виділені кошти не тільки на освіту чи методологічну допомогу підприємцям, а й на компенсацію відсотків за кредитами для малого та середнього бізнесу. Це буде вагомою допомогою і знизить навантаження на підприємців.