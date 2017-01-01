Мешканці Дніпропетровщини отримали «доступні ліки» на понад 34,5 млн грн

Мешканці Дніпропетровщини отримали медпрепарати безкоштовно або із суттєвою знижкою на суму понад 34,5 млн грн. За урядовою програмою «Доступні ліки» в області вже виписали 940 тисяч рецептів. Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я ДніпроОДА.

«Щоб отримати «Доступні ліки», слід звернутися до сімейного лікаря або терапевта, який випише рецепт. З ним прийти до однієї із 408 аптек області, які беруть участь у програмі», - пояснили в департаменті.

Програма «Доступні ліки» розрахована на пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом ІІ ступеня та бронхіальною астмою. За рецептом від лікаря вони отримують 198 найменувань препаратів безкоштовно або із суттєвою знижкою. Максимальна вартість ліків – 30 гривень.

«Ця програма – приклад того, як медицина має працювати в Україні та яких принципів дотримуватися. Програма вже довела свою ефективність у 2017 році, тому Уряд планує розширити її у наступному. Бюджет програми у 2018 році зросте на 42,9% і становитиме 1 млрд грн. Вона покриватиме більшу кількість ліків за ширшим переліком медичних станів», –зазначила в.о. міністра охорони здоров'я України доктор Уляна Супрун.

Бюджет програми у Дніпропетровській області на цей рік - майже 58,5 мільйонів гривень.



Ознайомитися з переліком аптек, задіяних у програмі, можна на сайті або в будь-якій амбулаторії.