Дніпропетровщина лідирує в Україні за темпами об’єднання громад – Валентин Резніченко

Дніпропетровська область утримує лідерство в Україні за темпами об’єднання громад. Наразі переваги децентралізації відчувають вже 57 територіальних об’єднань регіону, повідомив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко.

«В Україні триває децентралізація, ініційована Президентом України Петром Порошенком. Громади сіл, селищ і міст отримують на місця більше можливостей, повноважень і ресурсів. На Дніпропетровщині у 2015 році створено 16 громад, у 2016-му – 18, у 2017-му – 23. На всеукраїнському рівні область лідирує за темпами згуртування громад», – зазначив Валентин Резніченко.

У 2017-му перші місцеві вибори пройшли у 22 об’єднаних громадах Дніпропетровщини.



Новостворена об’єднана громада – Личківська – очікує рішення ЦВК щодо призначення перших виборів.



Уже згуртувалися 85% сільського населення регіону.



На сьогодні у Дніпропетровській області сформовано 57 об’єднаних громад. В Україні їх загалом 698.