Майже 80 млн грн заборгованості з виплати заробітної плати стягнуто на Дніпропетровщині

Працівники органів державної виконавчої служби Дніпропетровщини роблять усе для того, щоб забезпечити примусове виконання судових рішень такої соціально значущої категорії, як стягнення заборгованості з виплати заробітної плати, в результаті чого з недобросовісних роботодавців з початку 2018 року стягнуто майже 80 млн грн.

В регіоні постійно працює штаб з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами державної виконавчої служби рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами. Державними виконавцями вживаються всі передбачені законодавством заходи примусового виконання рішень, завдяки чому лише протягом тижня стягнуто:

- 2,4 млн грн на користь 1 707 осіб з ДП «ДЕВЗ» (відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області);

- 513 510 грн на користь 25 осіб з ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (Металургійний відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області);

- 396 175 грн на користь 63 осіб з ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект» (Шевченківський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області).

Ще один дієвий засіб впливу на недобросовісних роботодавців - публічний електронний реєстр підприємств-боржників із виплати зарплат https://erb.minjust.gov.ua, запущений Міністерством юстиції України.

Що стосується Дніпропетровської області, то до ТОП-3 найбільших боржників із виплати заробітної плати входять:

1. ТОВ «Восток-Руда» - заборгованість 13,3 млн грн;

2. ПАТ «Криворіжіндустрбуд» - заборгованість 3,9 млн грн;

3. ТОВ «МІК» - заборгованість 2,4 млн грн.