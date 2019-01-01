Андрій П’ятницький: «Пишаємося тим, що саме в Дніпрі відкрито перший в Україні Центр виконання рішень!»

В рамках експериментального проекту, відповідно до вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки в частині реформування інституту виконання рішень, яка затверджена відповідною постановою Кабінету Міністрів України, 21 грудня 2018 р. в місті Дніпро відкрито перший в Україні Центр виконання рішень. Центр відкрито у новому сучасному форматі, де громадяни зможуть швидко, без зайвих черг отримати кваліфіковану та якісну допомогу з будь-яких питань виконавчого провадження. Про основні принципи роботи Центру та його переваги розповість заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області П’ятницький А.В.

Тож, розкажіть основні принципи діяльності Центру виконання рішень?

Центр створено у форматі «єдиного вікна» та відкритого сучасного європейського простору. Центр поділено на зони: фронт-офіс, в якому особа зможе обрати послугу та отримати в електронній черзі талон до відповідного спеціаліста, та бек-офіс, в якому спеціалісти безпосередньо спілкуються з громадянами та надають їм необхідну інформацію. Сподіваємось, що саме такий формат діяльності Центру забезпечить громадянам зручний сервіс у сфері примусового виконання судових рішень ВІДЕО.

Які основні послуги зможуть отримати громадяни у Центрі виконання рішень?

Центр створено у новому форматі з використанням різних сучасних сервісів. Тож, хотілося б дізнатися чи можливо сплатити заборгованість онлайн?

Так, у боржника є така можливість, адже у Центрі знаходиться термінал, за допомогою якого та без зайвої трати часу він може погасити заборгованість як готівкою, так і за допомогою картки.Також відповідними терміналами облаштовані робочі місця кожного спеціалісту Центру виконання рішень. Вважаємо це також однією з переваг діяльності Центру.

Чи будуть послуги, які можна отримати в Центрі, платними?

Перевагою, є те, що всі послуги, які громадяни мають можливість отримати у Центрі, є виключно безкоштовними, тож будь-який громадянин може прийти до центру і отримати консультацію або допомоги в оформленні документів виконавчого провадження безкоштовно.

Що таке принцип екстериторіальності?

Ще однією особливістю Центру є те, що громадяни тепер мають можливість подати документи про примусове виконання рішень та інші документи виконавчого провадження за принципом екстериторіальності в межах відповідної області. Це означає, що тепер, якщо у громадян немає можливості поїхати безпосередньо до відділу державної виконавчої служби, вони можуть звернутися до Центру, де спеціаліст одразу при відвідувачеві здійснює реєстрацію виконавчого документа в Автоматизованій системі виконавчого провадження, та передає його відповідному органу державної виконавчої служби в межах Дніпропетровської області. Відвідувачеві на місці надається інформація щодо номеру виконавчого провадження та державного виконавця, яким буде здійснюватися проведення виконавчих дій за виконавчим документом.

Які ще переваги має Центр?

Ще однією перевагою Центру є те, що він облаштований зручним куточком для дітей, тобто, батьки зможуть спокійно займатися своїми справами і не хвилюватися за дитину, адже вона буде знаходитись під пильним наглядом спеціаліста Центру та зайняття іграшками, розмальовками, мультфільмами або відеоіграми.





Добре, підкажіть, а де знаходиться Центр?

Він знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 2. Слід зазначити, що ще одним плюсом Центру є те, що він розміщений у приміщенні, де також знаходяться нотаріус, приватні виконавці, а також філія державного підприємства «Сетам», яке здійснює реалізацію арештованого майна виконавцями.

Чи Дніпропетровщина є єдиним регіоном в Україні, де планується відкриття таких Центрів?

Порядком реалізації експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень передбачено відкриття таких Центрів у Луганській, Одеській, Сумській областях там. Києві. Однак, саме місту Дніпро випала честь стати першовідкривачем у цій справі, чим ми дуже пишаємося! Тож запрошуємо мешканців Дніпропетровщини скористатись новим форматом послуг в сфері примусового виконання рішень!