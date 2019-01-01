ДТЭК Днепровские электросети поможет жителям области решить проблему ошибочно оплаченных в феврале средств

Платить за потребленную в 2019 году электроэнергию жителям Днепропетровской области (физическим лицам) нужно на счет поставщика универсальной услуги*, который предоставляет услуги в Днепропетровской области. Все средства, которые потребители в январе 2019 года ошибочно уплатили на счет ДТЭК Днепровские электросети, будут автоматически перечислены на счет компании-поставщика универсальной услуги до 15 марта.

Некоторые жители области по привычке оплатили стоимость потребленной в январе 2019 г. электроэнергии на счета ДТЭК Днепровские электросети. Заботясь о комфорте клиентов, ДТЭК Днепровские электросети самостоятельно вернет средства потребителей по упрощенной схеме: они будут перечислены на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги. Клиентам не нужно оформлять для этого какие-либо дополнительные документы, писать заявления, звонить или лично приходить в центры обслуживания клиентов. Процесс продлится до 15 марта.

Напомним, что в связи с реформой рынка электроэнергии с 1 февраля 2019 поставщик универсальной услуги* принимает показания счетчиков, выставляет счета и принимает оплату за потребленную электроэнергию. Ему нужно оплачивать электроэнергию, потребленную после 1 января 2019 г. Счета за нее жители Днепропетровской области получают в феврале.

ДТЭК Днепровские электросети с 1 января 2019 года является оператором системы распределения, который отвечает за техническое состояние электросетей, качество и надежность энергоснабжения.

Как проверить была ли оплата ошибочной и когда вернут переплату?

1. Если клиент правильно оплатил потребленную электроэнергию в январе 2019 поставщику универсальной услуги и не имеет задолженности за 2018 перед ДТЭК Днепровские электросети, то:

в Личном кабинете ДТЭК Днепровские электросети отображается текущая задолженность 0 грн, история платежей за предыдущие годы;

в Личном кабинете поставщика универсальной услуги отражается сумма оплаты за потребленную электроэнергию за январь 2019 г.

2. Если клиент ошибочно оплатил потребленную электроэнергию в январе 2019 (по состоянию на 01.02.2019 г.), то:

в Личном кабинете ДТЭК Днепровские электросети отображается переплата (например, 230 грн), история платежей за предыдущие годы;

в Личном кабинете поставщика универсальной услуги эти средства (переплата) будут отражены до 15 марта 2019 г.

Пока идет процесс отладки систем расчетов и пересчет по базам данных клиентов, чтобы не допустить ошибочных отключений за долги, ДТЭК Днепровские электросети приостановит процедуру ограничений электроэнергии для физических лиц за долги до 15 марта 2019 года.

* Компания Днепровские энергетические услуги до 31.12.2020 выполняет функции поставщика универсальных услуг в Днепропетровской области в соответствии с Законом «О рынке электрической энергии»

Справка

ДТЭК Сети – операционный холдинг в структуре энергетического холдинга ДТЭК. Развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. В операционный холдинг входят ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, ДТЭК Высоковольтные сети, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь. Предприятия обслуживают 3,6 млн клиентов.

Генеральный директор ДТЭК Сети — Иван Гелюх.

ДТЭК – стратегический холдинг, развивающий бизнес в энергетической отрасли. На предприятиях компании работают 73 тыс. человек. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко.

Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют тепло- и электроэнергию конечным потребителям и оказывают энергосервисные услуги. Непосредственное управление производственными предприятиями в каждом из направлений бизнеса осуществляют операционные компании.

Производственные показатели ДТЭК за 2017 год: добыча угля – 27,7 млн тонн, добыча природного газа – 1 655 млн куб. метров, производство (отпуск) электроэнергии – 37,1 млрд кВт∙ч, из которых 637,8 млн кВт∙ч обеспечили станции возобновляемой энергетики; передача электроэнергии по сетям – 43,2 млрд кВт∙ч.

Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

Дополнительная информация: www.dtek.com