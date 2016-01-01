Цьогоріч для очищення Дніпра до річки випустять 1,2 мільйони мальків, - Валентин Резніченко

400 тисяч карпів, товстолобиків та білих амурів випустили в Дніпро. Ще 800 тисяч мальків відправлять до річки протягом двох тижнів. Таким чином на Дніпропетровщині очищують воду – корисні рибини харчуються водоростями та фільтрують річку. Цьогоріч на Програму відновлення біологічного режиму Дніпра, яку фінансують обласним коштом, виділили 1,3 мільйонів гривень. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Дослідження науковців показали: щороку Дніпро «цвіте» переважно через замалу кількість риби, яка харчується синьо-зеленими водоростями. Коли риби вдосталь, вона з’їдає водорості та очищує таким чином річку.



«На Дніпропетровщині розпочали впроваджувати Програму відновлення біологічного режиму Дніпра, яку розробили разом з науковцями та громадськістю. Річку очищуємо за допомогою зариблення. Цьогоріч через систему електронних держзакупівель Prozorro придбали 1,2 мільйона мальків. Першу партію корисних рибин, які фільтрують воду від синьо-зелених водоростей, вже випустили у річку», - розповів очільник області Валентин Резніченко.



400 тисяч карпів, товстолобиків та білих амурів випустили в районі острову Кривець в Кам’янському. За два тижні до води відправлять ще 4 партії рибин – в Таромському та місті Дніпро випустять 800 тисяч мальків. Всі вони вирощені на Дніпропетровщині. Оптимальні місця визначили науковці – тут риба, яка зараз важить лише 25 грамів, зможе підрости та не стати легкою здобиччю хижаків. До Дніпра випустили першу партію мальків.



«Щоб річка жила, в ній повинна бути риба. З роками її стає все менше, тож ми маємо поповнювати запаси. Раніше також займалися зарибленням. Проте цьогоріч до води випустили втричі більше мальків, ніж в 2015-му», - розповів начальник обласного територіального відділу держрибохорони Олександр Погорілий.



Фахівці порахували, що для очищення Дніпра до річки потрібно випустити 9 мільйонів мальків риб, які харчуються водоростями. За програмою відновлення біологічного режиму річки, таку кількість мальків випустять до 2025-го. Вже навесні наступного року до Дніпра планують відправити ще майже 1,7 мільйона мальків.