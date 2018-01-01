Журнал «Екологія підприємства» розпочинає проект-визнання «ЕКОtransformation-2018»!

Що це?
Це екологічний проект про досягнення, зміни та результати!
Після ухвалення законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку», згідно з яким під час розроблення майбутніх державних, місцевих чи галузевих програм будуть враховуватися ймовірні негативні наслідки для довкілля та здоров’я людини, «ЕКОtransformation-2018» є особливо актуальним.
Мета проекту: пошук екологічно-відповідальних підприємств та організацій, сприяння інформаційній і громадській підтримці компаніям-учасникам, реалізація масштабної PR-кампанії довжиною у рік.
У грудні 2018 року, в Києві організатори «ЕКОtransformation-2018» обіцяють провести урочисту церемонію, куди запросять всіх учасників проекту, партнерів та спонсорів. Буде підготовано та поширено спецвипуск «ЕКОлідери-2018».
Учасники:
- керівники підприємств, які впроваджують «зелені» технології та прогресивні стратегії, з урахуванням дотримання законодавчих норм охорони навколишнього середовища, раціонального використання ресурсів;
- керівники підприємств, які виробляють екологічно чисту і безпечну продукцію;
- керівники підприємств, які використовують екологічно чисті джерела енергії;
- керівники міст та громад, які активно сприяють зеленій модернізації виробництва в регіонах;
- лідери інноваційних програм з енергоефективності та енергозбереження;
- лідери проектів екоінновацій і екостартапів.
Хто входить до конкурсної комісії?
Конкурсна комісія формується за участю представників проекту «ЕКОtransformation», проекту «Екологія підприємства», Мінприроди, Мінрегіонрозвитку, торгово-промислових палат, авторів та експертів журналу «Екологія підприємства», представників органів виконавчої влади, установ і організацій, провідних вчених і фахівців у сфері екологічного управління, представників громадських об'єднань.
Головні завдання проекту-визнання:
- виявити та популяризувати найкращі досягнення компаній-учасників;
- створити додаткові стимули підприємствам у підвищенні конкурентоспроможності та якості екологічно безпечних товарів та послуг;
- сприяти обміну досвідом у сфері створення екологічних товарів і послуг;
- впровадити екологічно безпечні технології у виробництво, бізнес та повсякденне життя;
- сприяти формуванню філософії здорового екологічного способу життя.
Що отримають учасники проекту:
- публікацію кейсу учасника в журналі «Екологія підприємства» (найближчий випуск протягом року);
- публікацію інформації про учасника на сайті: ecolog-ua.com, та на FB-сторінці проекту;
- публікацію у щотижневій розсилці організатора (b2b);
- популяризацію досягнень учасника на ресурсах інформаційних партнерів.
Як долучитися:
- подати заявку на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;">
- стисло описати досягнення у сфері еко;
- вказати свої контакти.
«ЕКОtransformation-2018» - проект-крок до Оскару у сфері ЕКО!
Детальніше: media-pro.com.ua/ecoaward/