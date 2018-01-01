Журнал «Екологія підприємства» розпочинає проект-визнання «ЕКОtransformation-2018»!

Що це?

Це екологічний проект про досягнення, зміни та результати!

Після ухвалення законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку», згідно з яким під час розроблення майбутніх державних, місцевих чи галузевих програм будуть враховуватися ймовірні негативні наслідки для довкілля та здоров’я людини, «ЕКОtransformation-2018» є особливо актуальним.

Мета проекту: пошук екологічно-відповідальних підприємств та організацій, сприяння інформаційній і громадській підтримці компаніям-учасникам, реалізація масштабної PR-кампанії довжиною у рік.

У грудні 2018 року, в Києві організатори «ЕКОtransformation-2018» обіцяють провести урочисту церемонію, куди запросять всіх учасників проекту, партнерів та спонсорів. Буде підготовано та поширено спецвипуск «ЕКОлідери-2018».

Учасники:

- керівники підприємств, які впроваджують «зелені» технології та прогресивні стратегії, з урахуванням дотримання законодавчих норм охорони навколишнього середовища, раціонального використання ресурсів;

- керівники підприємств, які виробляють екологічно чисту і безпечну продукцію;

- керівники підприємств, які використовують екологічно чисті джерела енергії;

- керівники міст та громад, які активно сприяють зеленій модернізації виробництва в регіонах;

- лідери інноваційних програм з енергоефективності та енергозбереження;

- лідери проектів екоінновацій і екостартапів.

Хто входить до конкурсної комісії?

Конкурсна комісія формується за участю представників проекту «ЕКОtransformation», проекту «Екологія підприємства», Мінприроди, Мінрегіонрозвитку, торгово-промислових палат, авторів та експертів журналу «Екологія підприємства», представників органів виконавчої влади, установ і організацій, провідних вчених і фахівців у сфері екологічного управління, представників громадських об'єднань.

Головні завдання проекту-визнання:

- виявити та популяризувати найкращі досягнення компаній-учасників;

- створити додаткові стимули підприємствам у підвищенні конкурентоспроможності та якості екологічно безпечних товарів та послуг;

- сприяти обміну досвідом у сфері створення екологічних товарів і послуг;

- впровадити екологічно безпечні технології у виробництво, бізнес та повсякденне життя;

- сприяти формуванню філософії здорового екологічного способу життя.

Що отримають учасники проекту:

- публікацію кейсу учасника в журналі «Екологія підприємства» (найближчий випуск протягом року);

- публікацію інформації про учасника на сайті: ecolog-ua.com, та на FB-сторінці проекту;

- публікацію у щотижневій розсилці організатора (b2b);

- популяризацію досягнень учасника на ресурсах інформаційних партнерів.

Як долучитися:

- подати заявку на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;">

- стисло описати досягнення у сфері еко;

- вказати свої контакти.

«ЕКОtransformation-2018» - проект-крок до Оскару у сфері ЕКО!



Детальніше: media-pro.com.ua/ecoaward/