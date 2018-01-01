Мін’юст опублікував відеоролик про особливості поновлення договору оренди земельної ділянки

Міністерство юстиції України разом з Онлайн-будинком юстиції за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» презентувало інформаційно-навчальний відеоролик із серії «Знай своє право на землю» на тему «Особливості пролонгації (поновлення) договору оренди земельної ділянки».

У відеоролику фахівці Мін’юсту дадуть відповідь на питання:

- коли орендар має повідомити орендодавця про намір скористатися правом на укладення договору оренди землі на новий строк;

- що робити у разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі;

- протягом якого строку орендодавець розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди;

- які документи потрібні для поновлення договору оренди землі.

Заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова роз’яснює, що таке пролонгація договору оренди земельної ділянки. «Це автоматичне поновлення і продовження строку договору оренди земельної ділянки на тих самих умовах і на такий самий строк, який попередньо був визначений сторонами», - зазначає у відеоролику Олена Сукманова. Вона також звертає увагу, що орендар за законом має переважне право на укладення договору оренди на новий строк.

Переглянувши відеоролик, можна буде дізнатися, що робити орендарю, якщо власник ділянки буде переукладати договір з новим орендарем на тих самих умовах, як оскаржити такий договір та що робити власнику земельної ділянки, якщо він хоче укласти договір з новим орендарем.

У відео глядачів буде ознайомлено з порядком дій орендаря та орендодавця після закінчення строку дії договору. Зокрема, можна буде отримати покрокову інструкцію дій, необхідних для пролонгації договору оренди земельної ділянки.

Також наші експерти повідомлять, з ким, відповідно до частини шостої статті 33 Закону України «Про оренду землі», потрібно укласти додаткову угоду про поновлення договору оренди землі.

Нагадуємо, що зобов’язання власника щодо обов’язкового укладання нового договору оренди земельної ділянки з попереднім орендарем не стосуються випадків, коли власник хоче змінити умови договору.

Відео за посиланням: https://youtu.be/m7Qv_1w1YJ4