Протидіяти проявам булінгу важливо та вкрай потрібно! Законодавство діє!

Як відомо, Міністерство юстиції України та його територіальні органи проводять масштабну роботу в сфері протидії проявам булінгу: це і профілактичні лекції у навчальних закладах, і проведення різноманітних тематичних просвітницьких заходів, і залучення громадськості та правоохоронних органів задля спільного вирішення цієї гострої для нашого суспільства проблеми.

19 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», яким на законодавчому рівні визначено поняття «булінг». Так,булінгом (цькуванням) є діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Вказаним законом визначено і відповідальність за прояви булінгу.

Так, булінг тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Якщо цькування було вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адмінстягнення – це тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 таким мінімумів або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Булінг, який вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Не оминув увагою законодавець і відповідальність керівників закладів освіти за неповідомлення про випадки булінгу уповноважені підрозділи Національної поліції, предбачивши накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

І ось нарешті є перше судове рішення у справі про булінг! Так, 11 лютого 2019 року оприлюднено рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області, яким встановлено винну особу (булера) та накладено штраф на її батьків. Батьки булера мають сплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що становить 850 гривень) та судовий збір у розмірі 384 гривні.

З рішенням суду можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/79641598

Тож не слід замовчувати прояви булінгу! Винні мають нести відповідальність перед законом! Саме для цього, за ініціативи органів юстиції нашого регіону, з метою оперативного реагування на будь-які прояви цього негативного явища шляхом проведення профілактичних занять серед підлітків, діє телефонна лінія, на яку може звернутися як дитина, так і її батьки, а також працівники закладів освіти, та повідомити про такі факти. Звертайтеся за телефоном 0563711590 щодня, крім вихідних та святкових днів, з 09.00 до 18.00, у п’ятницю з 09.00 до 16.45.

Не будьте байдужими! Не залишайте жодного випадку насильства чи цькування без уваги!