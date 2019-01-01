Програмують та торгують: на Дніпропетровщині виросла кількість ФОПів

Кількість ФОПів у Дніпропетровській області за 2018 рік збільшилася на 5%, а найшвидше збільшувалася кількість дрібних підприємців на ІТ-ринку. Про це йдеться у дослідженні YouControl.

За підсумками 2018 року кількість фізичних осіб-підприємців (ФОПів) у Дніпропетровській області збільшилася на 6,4 тис., що відповідає приросту на 5%. Для порівняння, у Харківській області цей показник виріс аж на 9%, у Львіській на 8%, а в Одеській лише на 3,2%. При чому загальний приріст в Україні ледве досягає 4%.

На 1 січня 2019 р., за даними аналітиків системи для перевірки контрагентів YouControl, в Україні налічувалося 1,91 млн дрібних підприємців, з них 133 тис. припадає на Дніпропетровську область. Звичайно, за рік ФОПи як відкривалися, так і закривалися. Протягом 12 місяців на Дніпропетровщині було зареєстровано понад 20 тис. фізичних осіб-підприємців, а ліквідувалося – 13,7 тис., що дало в підсумку загальний приріст в регіоні.



Зі всіх ФОПів, що працюють у Дніпропетровській області, найбільше – 5,7% – зареєстровані за видом діяльності “Комп’ютерне програмування”. Далі за кількістю ФОПів йдуть такі види діяльності, як “Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами, напоями та тютюном” та “Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами”. На них припадає близько 4,2% на кожен. Інші категорії, що потрапили в ТОП-10 КВЕДів, отримали від 2% до 4,1%.



Рейтинг видів діяльності, де прослідковувався найбільший приріст кількості ФОПів, теж очолює “Комп’ютерне програмування”. Кількість підприємців, зареєстрованих за цим КВЕДом протягом 2018 року, збільшилася на 1,6 тис. (або ж на 26%). Це найвищий показник приросту в області – як кількісний, так і відсотковий.

При цьому 204 ФОПи (або 10,6%) ліквідувалося в категорії “Роздрібна торгівля з лотків і на ринках”. Це найвищий показник падіння в регіоні.

Чоум цифри такі та про вони говорять?

Дніпропетровська область серед інших областей Центральної України вирізняється високою діловою активністю. Це є одним із факторів, що стимулюють приріст кількості ФОПів.

“Це демонстрація тренду на концентрацію економічної активності в ключових ділових центрах країни, що характерний для держав, що розвиваються. Внутрішня міграція у країні йде в напрямку з провінції до так званих “полюсів росту”, у яких зосереджуються людські та промислові ресурси, є вищий споживчий попит і сприятлива інфраструктура”, – пояснює Роман Корнилюк, кандидат економічних наук, фінансовий аналітик YouControl.



Подібна думка і в Ігоря Маркевича, засновника юридичної компанії Amigo Partners. За його словами, Дніпро, Львів, Одеса, Харків є потужними регіональними центрами, які акумулюють фінансовий та людський капітал Центру, Заходу, Півдня та Сходу відповідно. В цьому криється секрет того, що Дніпропетровщина та інші ділові регіони нарощують кількість ФОПів. Водночас ці міста – це найбільші ІТ-центри України. Тож це може пояснити факт, що програмування лідирує за кількістю дрібних підприємців.

Загалом збільшення кількості ФОПів має позитивне значення для економіки країни та окремого регіону.

“Ключова роль малого та середнього бізнесу – це утвердження ринкових відносин через підтримку конкуренції та “креативне руйнування” монополій, що лишились у спадок від Радянського Союзу. Чим більш розвинений малий бізнес, тим ближчою до споживача є економіка, тим краще виробництво реагує на потреби людей. Саме малий і середній бізнес часто є джерелом інноваційних продуктів. Також це гарне рішення проблеми безробіття і підвищення економічної активності населення”, – запевнив Роман Корнилюк.