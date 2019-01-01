Я МАЮ ПРАВО! Звертайтесь до БПД. Захищайте свої права разом з Мін'юстом!

Засновники: Дніпропетровська міська організація товариства охорони природи – WWW.NATURE.DP.UA Громадська організація «Асоціація міжнародно-правових досліджень» – WWW.IICCL.ORG ISSN 2307-1524 Головний редактор: Єдаменко О.О. Редакційна колегія: Білоконь В.Л., Єдаменко С. В., Зайцева О. О. Адреса редакції: 49094, м. Дніпро, вул. Наб. Перемоги, 38. Тел. (056) 374-22-97 glavred@eurotime.infoWWW.EUROTIME.INFO Видавець: Товарна біржа «УМТБ», Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38, тел. (056) 374-22-97 Свідоцтво видавця ДК № 4704 від 27.03.2014 р. .